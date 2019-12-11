S7 Airlines будет выполнять субсидируемые рейсы из Пензы в Санкт-Петербург Общество

Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь») начнет осуществлять авиаперевозку пассажиров по регулярному субсидируемому маршруту «Санкт-Петербург — Пенза» и обратно со 2 января 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

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«Рейсы будут осуществляться во вторник, четверг и воскресенье на самолетах Embraer 170», — написал он в своем микроблоге «Твиттер» в среду, 11 декабря.

По словам Валерия Беспалова, стоимость билета составит 6 тыс. 520 рублей.

Со 2-го января 2020 года авиакомпания S7 приступает к выполнению регулярных субсидируемых рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Пенза - Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться во вторник, четверг и воскресенье на самолётах Embraer 170. Стоимость билета 6520₽. — Валерий Беспалов (@bespalovvn) December 11, 2019

Перечень субсидируемых в 2020 году маршрутов утвержден приказом Росавиации, согласно которому по маршруту «Пенза — Санкт-Петербург» предусмотрено софинансирование расходов двумя субъектами федерации в размере более 60%.

По информации Федерального агентства воздушного транспорта, на реализацию программы субсидированных региональных перевозок в 2020 году из федерального бюджета выделено 8,3 млрд. рублей, что на 500 млн. рублей больше, чем в 2019-м. Это позволило увеличить количество субсидируемых маршрутов с 243 до 262.

На круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания.

Объем перевезенных пассажиров по итогам 2020 года ожидается на уровне 2,5 млн. человек.