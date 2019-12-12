В прокуратуре связали появление очага аварийности на трассе М5 с отсутствием освещения Общество

Кузнецк, 12 декабря 2019. PenzaNews. Отсутствие стационарного электрического освещения вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта на участке федеральной трассы М5 «Урал» с 751 по 759 км способствует возникновению ДТП. Об этом свидетельствуют результаты проверки прокуратуры Кузнецка Пензенской области, поводом для которой стало формирование в 2019 году очага аварийности в районе 756 км, где произошло три происшествия с участием пешеходов.

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«В августе 2019 года отделом ГИБДД ОМВД России по городу Кузнецку в адрес ФКУ «Поволжуправтодор» вносилось представление о приведении данного участка федеральной автодороги в нормативное состояние, для чего необходимо было установить светильники искусственного освещения. Однако меры к устранению нарушений приняты не были», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в связи с этим в Ленинский районный суд Пензы подано исковое заявление с требованием возложить на ФКУ «Поволжуправтодор» обязанность обеспечить наружное освещение на пешеходных переходах на участке автомобильной дороги М5 «Урал» с 751 по 759 км.

«Иск находится на рассмотрении», — пояснила собеседница агентства.