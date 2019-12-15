В Пензе с 16 декабря будет изменена схема движения маршрута №40 Общество

Пенза, 15 декабря 2019. PenzaNews. Схема движения маршрута №40 «Нефтяник — стадион «Пенза» будет изменена с предстоящего понедельника, 16 декабря, с учетом пожеланий жителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В соответствии с приказом управления транспорта и связи Пензы от 2 декабря, от остановки «ТЦ «Мега-Пенза» автобусы малой вместимости будут направлены через остановки «Улица 65-летия Победы», «Арбековская застава», «По требованию (Лядова, 64)» и далее по маршруту.

От улицы 65-летия Победы транспорт будет следовать по улицам Генерала Глазунова, проспекту Строителей и далее по маршруту, протяженность которого в итоге будет увеличена с 27 до 27,4 км.

По данным администрации Пензы, в настоящее время также прорабатывается вопрос об организации дополнительной остановки вблизи магазина «Пятерочка» по адресу: улица Сумская, 11Б.

Предполагается, что на маршруте №40 будет задействовано восемь автобусов малого класса. Интервал движения в час пик составит 20 минут. Стоимость проезда — 23 рубля.