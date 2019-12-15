EN
14:33:30 Воскресенье, 15 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе с 16 декабря будет изменена схема движения маршрута №40

12:23 | 15.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 15 декабря 2019. PenzaNews. Схема движения маршрута №40 «Нефтяник — стадион «Пенза» будет изменена с предстоящего понедельника, 16 декабря, с учетом пожеланий жителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе с 16 декабря будет изменена схема движения маршрута №40. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с приказом управления транспорта и связи Пензы от 2 декабря, от остановки «ТЦ «Мега-Пенза» автобусы малой вместимости будут направлены через остановки «Улица 65-летия Победы», «Арбековская застава», «По требованию (Лядова, 64)» и далее по маршруту.

От улицы 65-летия Победы транспорт будет следовать по улицам Генерала Глазунова, проспекту Строителей и далее по маршруту, протяженность которого в итоге будет увеличена с 27 до 27,4 км.

По данным администрации Пензы, в настоящее время также прорабатывается вопрос об организации дополнительной остановки вблизи магазина «Пятерочка» по адресу: улица Сумская, 11Б.

Предполагается, что на маршруте №40 будет задействовано восемь автобусов малого класса. Интервал движения в час пик составит 20 минут. Стоимость проезда — 23 рубля.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области предприниматель лишился товара на 1,3 млн. рублей В Пензенской области прокуратура продлила работу горячей линии по вопросам ЖКХ
«Азия Цемент» рассчитывает на успешность пилотного проекта в сфере дорожного строительства Завод «Азия Цемент» сделал ставку на конечного потребителя
После ДТП со школьным автобусом под Пензой прокуратура начала проверку 2019 год стал успешным для завода «Азия Цемент» — Айнура Кыпчакбаева
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама