В филармонии отметили 55-летие движения студотрядов Пензенской области Общество

Пенза, 15 декабря 2019. PenzaNews. Торжественный вечер, посвященный 55-летию движения студенческих отрядов Пензенской области, прошел в большом зале филармонии.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в мероприятии приняли более 700 человек — бойцы современных студотрядов, активисты прошлых лет и почетные гости.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Пензенской области, ветеран стройотрядовского движения Олег Ягов отметил, что со студенчеством связаны наиболее яркие воспоминания молодости.

«Каждое лето — с 1 июля по 31 августа — мы в составе сводного отряда пединститута «Импульс» вылетали в Хабаровский край, строили первые роддома, потом — животноводческий комплекс», — пояснил он, подчеркнув, что, несмотря на работу по 12 часов, все были счастливы и ощущали значимость своей деятельности.

Олег Ягов добавил, что студотряды также сыграли важную роль в личной жизни многих активистов.

«Я хочу отметить, что именно в студенческих отрядах родились замечательные семьи», — сказал зампред областного правительства.

Одним из ключевых событий торжественного вечера стала передача переходящего знамени обкома комсомола, которое во времена СССР вручалось лучшим студенческим отрядам, представителям молодого поколения. От лица ветеранов движения в церемонии принял участие командир областного штаба Советских студенческих отрядов 1991 года Алексей Рубцов.

Также по случаю знаменательной даты впервые был вручен почетный знак «За вклад в развитие студенческих отрядов Пензенской области».

Его удостоены представители регионального штаба студотрядов — командир Артем Колобов и специалист Елена Никитина, сотрудники реготделения РСО — председатель контрольно-ревизионной комиссии Анастасия Неладнова и член правления Елена Колобова, ветеран движения Игорь Кирюхин, боец отряда «Спектр» Арина Тихонова и начальник управления профессионального образования и молодежной политики Минобразования Пензенской области Александр Бочкарев.

Кроме того, были названы лучшие студотряды 2019 года в различных направлениях. Среди педагогических отрядов этого звания удостоен «Кристалл», среди строительных — «Сириус», за комиссарскую деятельность отмечен «Максимум».

Лучшим студенческим отрядом Пензенской области по итогам трудового семестра признан «Спектр».