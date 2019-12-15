Жительнице Пензы Анне Макаровой исполнилось 100 лет Общество

Пенза, 15 декабря 2019. PenzaNews. 100 лет исполнилось жительнице Пензы, ветерану труда Анне Макаровой в воскресенье, 15 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

С вековым юбилеем ее поздравили родные, а также представители власти — губернатор Иван Белозерцев, мэр Андрей Лузгин, министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Глава региона по случаю знаменательной даты наградил Анну Макарову почетным знаком «Во славу земли Пензенской» и передал ей поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба облправительства.

Макарова Анна Владимировна родилась в селе Нагорная Пелетьма Лунинского района Пензенской области.

Во время Великой Отечественной войны и до 1969 года работала в родном колхозе учетчицей. Вечерами, имея за плечами 6 классов образования, обучала грамоте односельчан.

В конце 1960-х годов была назначена заведующей сельским детским садом, где трудилась до выхода на пенсию в 1974 году.

Воспитала двоих детей, четверых внуков, четверых правнуков и четверых праправнуков.