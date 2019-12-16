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Суд назначил наказание жителю Кузнецка за комментарий в соцсети

09:13 | 16.12.2019 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. 30-летний житель Кузнецка Пензенской области признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Суд назначил наказание жителю Кузнецка за комментарий в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, летом 2019 года мужчина разместил в одной из социальных сетей комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности.

«Постановлением судьи Кузнецкого районного суда от 12 декабря виновному лицу назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что постановление пока не вступило в законную силу.

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