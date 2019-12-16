Пензенский губернатор призвал владельцев магазинов убрать из продажи снюс Общество

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал владельцев магазинов убрать снюс из продажи в течение ближайших суток.

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«Обращаюсь к владельцам магазинов: прошу вас и требую убрать из продажи снюсы! Прошу и требую — уберите из продажи снюсы в течение суток!» — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 16 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, к тем, кто не пойдет навстречу в этом вопросе, «будут приниматься меры в соответствии с законодательством».

«Если вы этого не сделаете, отношения с властью вы просто испортите», — предупредил губернатор.

Он поручил руководству министерства сельского хозяйства Пензенской области обратить внимание на деятельность недобросовестных торговцев, которые «пытаются нажиться на здоровье» и «уничтожают здоровье детей».