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Иван Белозерцев потребовал сменить руководство санатория «Тарханы» в Пятигорске

14:43 | 16.12.2019 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал сменить руководство санатория «Тарханы» в Пятигорске.

Иван Белозерцев потребовал сменить руководство санатория «Тарханы» в Пятигорске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы направляли туда руководителей наших. Я вижу, что они с задачей своей не справляются», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 16 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что в последнее время поступают многочисленные жалобы на работу учреждения.

«Убрать! Подобрать другого руководителя и, если надо, заместителя. Направить туда для выполнения задачи, чтобы санаторий «Тарханы» не лихорадило», — сказал губернатор, обращаясь к начальнику департамента государственного имущества Пензенской области Андрею Кудинову.

Согласно сведениям, размещенным на сайте пятигорского санатория «Тарханы», его деятельность обеспечивает общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Тарханы». Директором организации является Роман Козлов, который занял эту должность в апреле 2019 года.

Учредителем ООО «Санаторий «Тарханы», по данным ЕГРЮЛ, является зарегистрированное в Пензе ООО «Курорт-Инвест», возглавляемое Владимиром Романовым. Учредителями этого общества с ограниченной ответственностью являются три пензенские компании — ООО «Феникс» (размер доли — 50%), АО «Сельская здравница» (48,84%) и АО «Экспертиза» (1,16%).

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