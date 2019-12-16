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В пензенском зоопарке волчица Инира поладила с самцом из Чехии

17:12 | 16.12.2019 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Молодая полярная волчица Инира, которая содержится в пензенском зоопарке, поладила с самцом, доставленным в зверинец из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на страницах учреждения в социальных сетях.

В пензенском зоопарке волчица Инира поладила с самцом из Чехии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Долгожданный жених прилетел из Чехии из зоопарка Брно», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что сначала самец был помещен на карантин, а после этого выпущен в вольер к Инире.

«Как настоящая девушка она была недоступна и показала свой норов, клацая зубами для поддержания дисциплины, но потом смиловалась и стала проявлять нежность. Сейчас арктическая парочка бегает с гордостью по вольеру и красуется перед посетителями», — отмечается в сообщении пензенского зоопарка.

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