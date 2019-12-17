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В Пензе сотрудники Росгвардии вернули матери пропавшего ребенка

12:55 | 17.12.2019 | Общество

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Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Менее 10 минут понадобилось сотрудникам Росгвардии в Пензе, чтобы найти пропавшего 5-летнего мальчика и вернуть его встревоженной матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В Пензе сотрудники Росгвардии вернули матери пропавшего ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам женщины, она отпустила сына погулять во дворе дома на улице Ново-Казанской, а спустя некоторое время его там не оказалось. На протяжении около часа мать пыталась самостоятельно найти ребенка, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники Росгвардии записали приметы мальчика и приступили к поискам. Они направились к школе, которая находится примерно в 1 км от места исчезновения ребенка. Там представители ведомства заметили детей, катавшихся с горки. Среди них был и пропавший мальчик, которого доставили домой.

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