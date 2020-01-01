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В Пензе «Кварталу Луи» планируется предоставить субсидию почти в 9 млн. рублей

12:33 | 18.12.2019 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Субсидию в размере более 8 млн. 755 тыс. рублей планируется предоставить автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» из бюджета Пензенской области в 2020 году.

В Пензе «Кварталу Луи» планируется предоставить субсидию почти в 9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона «О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», средства господдержки призваны помочь организовать совместное сопровождаемое проживание лиц с ограниченными возможностями здоровья для их подготовки к интеграции в общество.

Согласно представленным данным, ко второму чтению расходы бюджета на государственную поддержку общественных и иных некоммерчecкиx организаций в целом увеличены на 2020 год более чем на 24 млн. рублей.

Помимо «Квартала Луи», предусмотрены субсидии для областного совета ветеранов на патриотическое воспитание молодежи, а также для мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» на приобретение нового микроавтобуса.

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