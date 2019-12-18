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В пензенском УФСИН подготовят экспозицию о сотрудниках, воевавших на фронте в годы войны

14:29 | 18.12.2019 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Тематическая экспозиция, посвященная сотрудникам уголовно-исполнительной системы Пензенской области, которые воевали на фронте в годы Великой Отечественной войны и трудились в тылу, будет организована в ведомственном музее регионального управления ФСИН России в преддверии Дня Победы.

В пензенском УФСИН подготовят экспозицию о сотрудниках, воевавших на фронте в годы войны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ее основу лягут материалы, в том числе фотографии, которые удастся собрать в ходе акции «Навстречу Великой Победе».

«Наступающий год объявлен в нашей стране Годом памяти и славы, поэтому мы обязаны достойно и масштабно провести все запланированные мероприятия», — отметил начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев.

В свою очередь его заместитель Максим Михайлюк пояснил, что к патриотической акции подключатся все учреждения уголовно-исполнительной системы региона — запланированы встречи молодых сотрудников с ветеранами и другие мероприятия.

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