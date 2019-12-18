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Делегация из Пензы изучила опыт Тольятти по организации работы общественного транспорта

18:38 | 18.12.2019 | Общество

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Тольятти, 18 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин, его заместитель Денис Леонтьев и директор МБУ «АТХ» Алексей Белоусов изучили опыт Тольятти в сфере организации работы общественного транспорта.

Делегация из Пензы изучила опыт Тольятти по организации работы общественного транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе рабочего визита в город, состоявшегося в среду, 18 декабря, они оценили материально-техническую базу и принцип проведения конкурсов по отбору перевозчиков по новой методике министерства транспорта России.

Кроме того, в центре внимания членов делегации были вопросы, связанные с контролем передвижения автобусов — в Тольятти для этого используются система ГЛОНАСС и сервис «Яндекс.Транспорт».

Комментируя итоги рабочей поездки, Андрей Лузгин отметил, что у тольяттинских коллег есть наработки, которые можно внедрить в Пензе.

«Посмотрим, что можно реализовать в нашем городе, чтобы повысить качество услуг для жителей», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.

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