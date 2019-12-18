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В Пензе провели показательные учения по ликвидации утечки аммиака

19:55 | 18.12.2019 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Показательные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с утечкой аммиака, проведены у здания правительства Пензенской области в среду, 18 декабря.

В Пензе провели показательные учения по ликвидации утечки аммиака

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мероприятии были задействованы силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС).

По легенде, злоумышленники намеревались взорвать бочку с опасным веществом в людном месте.

Представители Росгвардии в полной боевой экипировке произвели захват условных злоумышленников, передвигавшихся на автомобиле. Однако один из них успел «подорвать» бочку с аммиаком.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ) предотвратили дальнейший разлив вещества. В костюмах химической защиты совместно с представителями специализированной пожарно-спасательной части Пензы они погрузили емкость в спецавтомобиль для последующего обезвреживания.

Второй расчет специалистов ППСЦ произвел обработку личного состава, задействованного в ликвидации условной чрезвычайной ситуации.

В свою очередь сотрудники центра гигиены и эпидемиологии осуществили очистку «зараженной» местности.

Показательные учения состоялись в рамках учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности ПТП РСЧС за 2019 год.

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