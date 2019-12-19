Пензенское Заксобрание поддержало проект закона о почетном звании «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области поддержало проект федерального закона «O почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», который был внесен в Госдуму РФ президентом страны Владимиром Путиным в минувшую субботу, 14 декабря.

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«Замечаний и предложений к законопроекту не имеется», — говорится в постановлении регионального парламента, которое единогласно принято депутатами в ходе 26-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 19 декабря.

Постановление Законодательного собрания Пензенской области будет направлено в комитет Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Согласно проекту федерального закона, основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» будут являться: награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны; вручение работникам предприятий госнаград за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941–1945 годах.

Предполагается, что ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук (РАН), подтверждающим наличие соответствующих оснований, будет рассматриваться организационным комитетом «Победа».

Звание будет присваиваться указом президента РФ, как правило, в канун Праздника весны и труда 1 мая.

В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.