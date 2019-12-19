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В регионе завершены работы в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

17:59 | 19.12.2019 | Общество

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Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Запланированные на 2019 год работы в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» завершены в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В регионе завершены работы в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По сведениям ведомства, проведены мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния гидрографической сети двух водных объектов: выполнена расчистка реки Колышлей — от деревни Карауловка до села Сущевка Колышлейского района, а также пруда на реке Труев — у санатория «Надежда» в Кузнецком районе.

Общая протяженность расчищенных участков составила более 7 км.

На эти цели направлено 8,4 млн. рублей из федерального бюджета.

Данные объекты были включены в проект благодаря тому, что река Колышлей является источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов, а Труев активно используется в рекреационных целях как местными жителями, так и посетителями санатория «Надежда».

Согласно информации Минлесхоза, на 2022 год запланировано проведение расчистки пруда на ручье, расположенном в 100 метрах к северо-западу пензенской городской клинической больницы имени Г.А. Захарьина.

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