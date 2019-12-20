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Владимир Мутовкин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

09:19 | 20.12.2019 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников и ветеранов управления ФСБ России по Пензенской области с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 20 декабря.

Владимир Мутовкин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За минувшие со дня основания вашего ведомства годы неоднократно менялось его название и идеологические установки, но требования, предъявляемые к сотрудникам службы, всегда оставались неизменно высокими. Каждого из вас характеризует высокий уровень профессионализма, принципиальность, патриотизм, стойкость, мужество, отвага повышенная степень ответственности и готовность к незамедлительному выполнению поставленных задач», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что от решительных действий представителей ФСБ во многом зависит стабильность в обществе и государстве.

«Примите глубокую благодарность за честную и безупречную службу, преданность делу и Родине! Убежден, что, опираясь на богатую историю и бесценный опыт своих предшественников, вы и впредь с честью и достоинством будете выполнять задачи, возложенные на органы федеральной безопасности. Отдельные слова благодарности ветеранам службы. Спасибо вам за многолетнюю самоотверженную работу, верность долгу и чести, вклад в развитие ведомства и воспитание достойной смены молодых сотрудников! От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, мира, добра, бодрости духа, силы выдержки и удачи!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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