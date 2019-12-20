Хартия о нераспространении никотиносодержащих смесей подписана в Пензенской области Общество

Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков и представители торговых сетей «Караван», «Перекресток», «Пятерочка», «Атак», «Ашан», «Бристоль», «Красное и белое», «Spar», а также союза «Магазин моего района» подписали хартию о нераспространении никотиносодержащих смесей.

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Тем самым они подтвердили добровольный отказ от продажи сосательных, жевательных и иных смесей, содержащих никотин или его производные.

Стороны условились предпринимать предусмотренные законом меры по ограничению распространения и рекламы таких смесей, а также порицать деятельность, противоречащую достигнутым договоренностям.

Кроме того, представители данных торговых сетей будут рекомендовать своим коллегам присоединиться к хартии. Сделать это можно в любое время, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.