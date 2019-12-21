Стоимость строительства дороги-дублера в «Спутник» оценивается в 6 млрд. рублей — Лузгин Общество

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Стоимость строительства новой дороги из микрорайона «Город Спутник» в направлении Пензы, которая станет дублером улицы Терновского, оценивается в 6 млрд. рублей. Об этом сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предпроект существует, есть трассировка дороги. Сейчас мы смотрим на то, какое количество изъятий у нас будет. Там, к сожалению, дорога попадает по большому количеству частных домовладений», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

Мэр добавил, что выкуп земельных участков потребует дополнительных расходов.

«Сам по себе проект оценивают — все его этапы — примерно в 6 млрд. рублей. Это без оценки стоимости изъятия», — уточнил Андрей Лузгин.

Вместе с тем он признал, что улицу Терновского необходимо разгрузить.

«Это нужно и «Городу Спутнику», это нужно и городу Пензе, но вот решение пока очень дорогое», — отметил мэр.