Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» удостоен благодарности реготделения «Единой России» Общество

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин удостоен благодарности пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».

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В ходе церемонии награждения журналистов, состоявшейся в Законодательном собрании Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России», спикер регионального парламента Валерий Лидин поблагодарил Максима Костюшина за сотрудничество.

Также он отметил его общественную деятельность в рамках проекта «По следам забытых усадеб».

Валерий Лидин, обращаясь к присутствующим в зале представителям СМИ, выразил им признательность за работу по информированию жителей о принимаемых в регионе законах и реализуемых проектах.

«Могу одно сказать: в любой ситуации, какая бы она ни была, я буду проявлять открытость, доступность, и никакие вопросы, которые сегодня непопулярны, я скрывать не буду. Я буду всегда открыт и [буду] давать информацию ту, которая необходима в вашем журналистском сообществе», — сказал он.