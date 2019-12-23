В Пензе управделами губернатора заплатит почти 1,7 млн. рублей за предновогодний банкет Общество

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» заплатит из бюджета региона 1 млн. 699 тыс. 800 рублей за торжественный банкет, который должен состояться в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящую пятницу, 27 декабря. Соответствующие сведения размещены на официальном портале госзакупок.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На предновогоднее торжество пригласят 600 человек.

Предполагается рассадка гостей за круглыми столами по десять персон.

Во время банкета намечено задействовать 20 поваров, а также официантов — каждый из них будет обслуживать не более двух столов.

В меню включены: свиная отбивная с копченостями, лосось запеченный с соусом терияки, салат «Цезарь» с курицей и перепелиным яйцом. Кроме того, на столах будет присутствовать два вида брускетты — с тигровой креветкой и муссом из авокадо, с ростбифом и томатом черри. Управделами пензенского губернатора заказало по 600 порций этих блюд.

Помимо этого, будут поданы карпаччо из томатов с соусом из диких слив, фруктовая ваза, мясное, рыбное и сырное ассорти — по 60 порций.

В качестве напитка гостям предложат ягодный морс. Его намечено приобрести 400 литров.

В стоимость услуг входит обеспечение банкета мебелью, посудой, в том числе столовым фарфором, а также новогодний декор.

Исполнитель определен по результатам электронного аукциона, прошедшего 16 декабря. Он был признан несостоявшимся, поскольку поступила лишь одна заявка. Ее подала индивидуальный предприниматель Галина Мазуренко. Контракт с ней будет заключен по начальной (максимальной) цене. В соответствии с данными портала госзакупок, документ находится на этапе подписания заказчиком.