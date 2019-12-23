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В Пензенской области проанализируют потребность в жилье для детей-сирот

14:11 | 23.12.2019 | Общество

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Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проработать вопрос об участии региона в новой шестилетней программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, запуск которой анонсирован на минувшей неделе на совещании под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В Пензенской области проанализируют потребность в жилье для детей-сирот

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поручаю министрам [труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексею] Качану, [строительства и дорожного хозяйства региона Александру] Гришаеву, главам администраций проработать показатели участия региона в новой программе, чтобы понимать, какие средства необходимы, сколько сирот в каждом муниципальном образовании уже сегодня в очереди стоят», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 23 декабря.

Также он поставил задачу подготовить прогноз на ближайшие 5–6 лет.

Иван Белозерцев призвал не допустить, «чтобы на реализацию этой программы заходили компании мошеннические».

17 декабря в ходе совещания, состоявшегося в подмосковных Горках, председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшие годы предстоит обеспечить жильем около 280 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, из них 191 тыс. — лица в возрасте 18 лет и старше, уже имеющие право на жилье.

По ее словам, ежегодно на решение проблемы направляется примерно 35 млрд. рублей, однако очередь увеличивается на 11,5 тыс. – 12,5 тыс. человек в год.

В связи с этим планируется принять новую шестилетнюю программу вместе с регионами, чтобы полностью обеспечить жильем эту категорию граждан.

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