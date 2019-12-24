В Пензе прокуратура открыла горячую линию по вопросам занятости и оплаты труда Общество

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам занятости населения и оплаты труда во вторник, 24 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием звонков будет осуществляться по телефону: +7 (8412) 32-90-56 старшим прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Ринатом Аджигитовым, а также по номеру 32-93-29 дежурным специалистом.

Жители могут сообщить о нарушении своих трудовых прав, задержке заработной платы или выплате вознаграждения за труд в конверте. Обращения будут приниматься в том числе анонимно.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, горячая линия будет действовать в течение двух дней.