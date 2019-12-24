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Иван Белозерцев заявил, что почти никогда не волнуется перед публичными выступлениями

18:41 | 24.12.2019 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что почти никогда не испытывает волнения перед публичными выступлениями.

Иван Белозерцев заявил, что почти никогда не волнуется перед публичными выступлениями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я не волнуюсь практически ни перед какими аудиториями, потому что опыт уже большой жизненный. Директора заводов, предприятий могут находиться в зале, и я выступаю перед ними и не волнуюсь. [...] Бизнесмены, работники культуры — я знаю, о чем с ними поговорить. Но когда в зале находятся учителя, я выхожу, и я начинаю зажиматься психологически, это вот из детства», — сказал глава региона в ходе встречи с детьми, состоявшейся в рамках рабочей поездки в Нижний Ломов во вторник, 24 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что «это нормально».

Он рекомендовал юным участникам встречи быть по жизни смелее и не бояться совершать ошибок.

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