Пензенский губернатор рассказал, что несколько лет не брал в руки баян Общество

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, что несколько лет не брал в руки баян, хотя научился играть на нем, будучи еще подростком, когда получил музыкальный инструмент в подарок от родителей вместо обещанного мотоцикла.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я сейчас перешел на гармошку. Мне гармошку подарили. [...] Баян несколько лет не брал в руки. [...] Посидеть недельку хотя бы по часику, я, конечно, вспомню те песни, которые я играл, а на гармони я играю на слух, на слух подбираю», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи с детьми, состоявшейся в рамках рабочей поездки в Нижний Ломов во вторник, 24 декабря.

Он выразил сожаление по поводу того, что в юношеском возрасте не сумел пересилить себя и не был достаточно усидчив, чтобы в полной мере освоить нотную грамоту.

В связи с этим глава региона пожелал детям развивать свои таланты и стараться добиваться максимального результата.

«Важно все делать профессионально», — отметил Иван Белозерцев.