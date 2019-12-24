EN
22:59:49 Вторник, 24 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор рассказал, что несколько лет не брал в руки баян

19:47 | 24.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, что несколько лет не брал в руки баян, хотя научился играть на нем, будучи еще подростком, когда получил музыкальный инструмент в подарок от родителей вместо обещанного мотоцикла.

Пензенский губернатор рассказал, что несколько лет не брал в руки баян. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я сейчас перешел на гармошку. Мне гармошку подарили. [...] Баян несколько лет не брал в руки. [...] Посидеть недельку хотя бы по часику, я, конечно, вспомню те песни, которые я играл, а на гармони я играю на слух, на слух подбираю», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи с детьми, состоявшейся в рамках рабочей поездки в Нижний Ломов во вторник, 24 декабря.

Он выразил сожаление по поводу того, что в юношеском возрасте не сумел пересилить себя и не был достаточно усидчив, чтобы в полной мере освоить нотную грамоту.

В связи с этим глава региона пожелал детям развивать свои таланты и стараться добиваться максимального результата.

«Важно все делать профессионально», — отметил Иван Белозерцев.

Загрузка...
Читайте также
В Нижнем Ломове начала работу новая детская поликлиника Иван Белозерцев заявил, что почти никогда не волнуется перед публичными выступлениями
В Пензе пропали двое подростков В Заречном колокола водружены на церковь Иоанна Предтечи
Россельхозбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк По факту трагического пожара в Кузнецке организована проверка
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама