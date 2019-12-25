Ушел из жизни почетный гражданин Заречного Иван Черняев Общество

Заречный, 25 декабря 2019. PenzaNews. Почетный гражданин Заречного Пензенской области Иван Черняев скончался после долгой продолжительной болезни на 96-м году жизни.

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«Подполковник в отставке, он был последним участником Великой Отечественной войны среди почетных граждан и самым старшим из них. Иван Васильевич награжден орденом Отечественной войны I степени, 15 медалями», — говорится в некрологе, размещенном на сайте администрации города.

В нем уточняется, что Иван Черняев с 1958 по 1970 годы служил в войсковой части №3473, а затем на протяжении 15 лет был инструктором отдела гражданской обороны производственного объединения «Старт».

«Иван Васильевич щедро делился опытом с сослуживцами, проводил военно-патриотическую работу среди подрастающего поколения», — отмечается в тексте.

Прощание с Иваном Черняевым состоится в новом ритуальном зале Заречного в предстоящий четверг, 26 декабря.