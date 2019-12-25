После вмешательства пензенских прокуроров выплачено 124 млн. рублей долгов по зарплате Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Задолженность по зарплате на сумму более 124 млн. рублей погашена в Пензенской области по итогам 11 месяцев 2019 года после вмешательства работников прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Органы прокуратуры области при осуществлении надзорных полномочий в сфере соблюдения конституционных прав граждан на своевременную и полную оплату труда выявили около 3,4 тыс. нарушений закона», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что для их устранения было внесено 333 представления, по результатам рассмотрения которых 155 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 262 — к административной.

«Принесено 82 протеста. 58 работодателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. По результатам прокурорских проверок органами предварительного следствия возбуждено семь уголовных дел», — уточнила Светлана Артамонова.

Представитель прокуратуры добавила также, что для взыскания задолженности в суды было направлено около 2,6 тыс. заявлений, при этом исполнение каждого решения поставлено на контроль.