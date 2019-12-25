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После вмешательства пензенских прокуроров выплачено 124 млн. рублей долгов по зарплате

14:01 | 25.12.2019 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Задолженность по зарплате на сумму более 124 млн. рублей погашена в Пензенской области по итогам 11 месяцев 2019 года после вмешательства работников прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

После вмешательства пензенских прокуроров выплачено 124 млн. рублей долгов по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органы прокуратуры области при осуществлении надзорных полномочий в сфере соблюдения конституционных прав граждан на своевременную и полную оплату труда выявили около 3,4 тыс. нарушений закона», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что для их устранения было внесено 333 представления, по результатам рассмотрения которых 155 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 262 — к административной.

«Принесено 82 протеста. 58 работодателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. По результатам прокурорских проверок органами предварительного следствия возбуждено семь уголовных дел», — уточнила Светлана Артамонова.

Представитель прокуратуры добавила также, что для взыскания задолженности в суды было направлено около 2,6 тыс. заявлений, при этом исполнение каждого решения поставлено на контроль.

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