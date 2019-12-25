Пензенскому губернатору пришлось принять лекарство перед пресс-конференцией Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что вынужден был принять лекарство перед пресс-конференцией, посвященной итогам 2019 года.

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«Перед тем, как идти на пресс-конференцию, думаю: «Гипертоник, дай измерю давление». Измеряю — 170 на 100. [...] Волнуюсь, переживаю, хотя не первая пресс-конференция. Что я сделал в этом случае? Выпил таблетки для того, чтобы давление [...] упало», — сказал он в ходе встречи с журналистами при обсуждении вопросов, связанных с повышением доступности медицинской помощи и уменьшением смертности населения.

Иван Белозерцев выразил мнение, что люди должны проявлять сознательность и больше прислушиваться к рекомендациям врачей.

«И врачи должны быть профессиональные. Это очень важно», — добавил глава региона.