Жилищные сертификаты выданы всем пензенским ветеранам и членам их семей, стоявшим в очереди Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Очередь на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья, право на которую имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников и инвалидов войны, ликвидирована в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«В 2019 году за счет средств федерального бюджета свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений выданы 154 ветеранам и членам семей погибших или умерших ветеранов Великой Отечественной войны», — пояснили в ведомстве, уточнив, что 24 сертификата вручено на текущей неделе.

В пресс-службе добавили, что размер выплаты в настоящее время составляет 1 млн. 291 тыс. 284 рубля.

В министерстве отметили также, что всего за период с 2008 года, когда была введена данная мера социальной поддержки, жилищные сертификаты в Пензенской области получили 9 тыс. 354 человека.