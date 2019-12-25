Александр Морозов назначен прокурором Республики Северная Осетия – Алания Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Александр Морозов, который на протяжении более пяти лет занимал должность первого заместителя прокурора Пензенской области, назначен прокурором Республики Северная Осетия – Алания.

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Соответствующий указ №617 президент России Владимир Путин подписал в среду, 25 декабря.

Как уточняется в тексте документа, Александр Морозов назначен на 5-летний срок.

Морозов Александр Анатольевич родился в 1975 году.

Окончил Ульяновский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1998 года проходил службу в органах прокуратуры Ульяновской области. Состоял в должностях помощника прокурора Засвияжского района Ульяновска, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области, старшего помощника прокурора региона по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления, начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Ульяновской области, начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона.

С июня 2010 года по июль 2014-го — заместитель прокурора Ульяновской области.

Приказом генерального прокурора России от 15 июля 2014 года был назначен первым заместителем прокурора Пензенской области.

Неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Ульяновской области.

Награжден нагрудными знаками «За безупречную службу» (2009), «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» (2012).

Государственный советник юстиции 3 класса.

Женат, имеет четверых детей.