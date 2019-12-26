В Пензенской области набор продуктов для «Оливье» за год подорожал почти на 2% Общество

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Набор продуктов для приготовления салата «Оливье» за год подорожал в Пензенской области на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

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Анализ цен в разных регионах России специалисты провели в преддверии Нового года. Они учитывали стоимость 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука, 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, четырех куриных яиц, 380 граммов зеленого горошка и 200 граммов майонеза.

По состоянию на конец ноября 2019 года, стоимость такого набора продуктов составила в среднем по стране 326 рублей 47 копеек, что на 4,3% больше, чем год назад.

Согласно информации Росстата, самая высокая стоимость продуктов для салата «Оливье» отмечается в Чукотском автономном округе — более 601 рубля, рост к уровню 2018 года превышает 16%.

Самая низкая стоимость наблюдается в Белгородской области — менее 244 рублей, что на 1,6% выше, чем в прошлом году.

В Пензенской области приготовление салата «Оливье» обойдется в 282 рубля.

Аналогичные расчеты провели специалисты Пензастата, которые анализировали стоимость тех же продуктов, но в другом количестве. В итоге получилось, что приготовление салата обойдется жителям региона в 241 рубль.