EN
20:32:24 Четверг, 26 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе организована выставка «История страны в новогодней игрушке»

19:50 | 26.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Тематическая выставка «История страны в новогодней игрушке» организована в здании пензенской областной станции юных туристов.

В Пензе организована выставка «История страны в новогодней игрушке»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспозиция собрана усилиями педагога дополнительного образования Татьяны Скриповой.

На выставке представлены игрушки на бытовую тематику — в виде самоваров, чайников, ламп; по мотивам сказок; посвященные освоению космоса и другие. Посетители могут увидеть игрушки из прессованной ваты, из проволоки и стекляруса, «прищепки» и так называемые «малютки».

Погрузиться в атмосферу советской эпохи помогают предметы интерьера 1950-1970-х годов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации пензенской областной станции юных туристов, посетить выставку можно до 14 января по предварительной записи.

Загрузка...
Читайте также
Дело возбуждено после инцидента с мужчиной, рука которого оказалась под колесами вагона Четыре пензенских мероприятия заочно получили статус «Лучшее событие года»
В Пензенской области набор продуктов для «Оливье» за год подорожал почти на 2% Принят бюджет Заречного на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов
В пензенскую областную детскую больницу поступило новое оборудование В Пензенской области изъята крупная партия немаркированной табачной продукции
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама