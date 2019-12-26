В Пензе организована выставка «История страны в новогодней игрушке» Общество

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Тематическая выставка «История страны в новогодней игрушке» организована в здании пензенской областной станции юных туристов.

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Экспозиция собрана усилиями педагога дополнительного образования Татьяны Скриповой.

На выставке представлены игрушки на бытовую тематику — в виде самоваров, чайников, ламп; по мотивам сказок; посвященные освоению космоса и другие. Посетители могут увидеть игрушки из прессованной ваты, из проволоки и стекляруса, «прищепки» и так называемые «малютки».

Погрузиться в атмосферу советской эпохи помогают предметы интерьера 1950-1970-х годов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации пензенской областной станции юных туристов, посетить выставку можно до 14 января по предварительной записи.