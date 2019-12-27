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Сергей Козлов поздравил пензенских спасателей с профессиональным праздником

09:35 | 27.12.2019 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем спасателя, который отмечается в пятницу, 27 декабря.

Сергей Козлов поздравил пензенских спасателей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вы каждый день рискуете собственной жизнью, спасая жизни других. Вы не просто выполняете задание. Вы берете на себя самую большую ответственность — отвечаете за человеческие жизни. Здоровья вам и терпения в вашей нелегкой работе. Пусть счастливые глаза спасенных вами людей будут самой большой наградой. Выражаю вам искреннюю благодарность за проявленную отвагу, честное исполнение служебного долга, неизменную верность избранному делу!» — сказал он.

Сергей Козлов пожелал спасателям здоровья, благополучия, счастья, любви и дальнейших успехов в служении Отечеству.

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