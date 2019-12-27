В Пензе состоялась церемония вручения региональных наград Общество

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Церемония вручения региональных наград состоялась в губернаторском доме Пензы в пятницу, 27 декабря.

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В ходе нее были отмечены чиновники, работники здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства и других сфер.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени награждены депутат Госдумы России Иван Фирюлин и директор товарищества на вере «Пугачевское» Анатолий Шугуров.

Медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» удостоен начальник Саратовской таможни генерал-майор таможенной службы Сергей Овсянников. Он в свою очередь вручил знак «За развитие таможенной службы России» губернатору Ивану Белозерцеву.

Почетным знаком «Во славу земли Пензенской» награждены главврач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев и глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров.

Почетные грамоты губернатора получили руководитель управления ФНС России по Пензенской области Юрий Калабин, глава администрации Пензы Андрей Лузгин и мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Благодарность главы региона объявлена заместителям председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову и Дмитрию Семенову, а также главам администраций пяти районов: Вадинского — Михаилу Буслаеву, Кузнецкого — Валерию Костину, Городищенского — Александру Водопьянову, Земетчинского — Юрию Щеглову, Иссинского — Николаю Аргаткину.

Звание заслуженного юриста Пензенской области присвоено главному специалисту-эксперту отдела правовой экспертизы правового управления правительства региона Марии Бойко.

За вклад в развитие библиотечного дела почетную грамоту губернатора получила Лидия Полбицина.

Благодарность руководителя субъекта федерации заслужили глава Бековского района Людмила Мартынова, директор белинской школы №1 Инна Крымова и председатель правления ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» Марина Теплицкая.

В соответствии с приказом Минобороны России, знаком «За отличие в поисковом движении» III степени награждены командир отряда «Крепость» Константин Агапиев, член отряда «Сапсан» Андрей Кыркунов и Дмитрий Плюцак, представляющий отряд «Поиск-вездеход».

Помимо этого, вручены премии губернатора за выдающиеся достижения в области культуры, искусства и СМИ.

В номинации «Творчество молодого автора» за создание поэтического сборника отмечен Сергей Филин. За цикл живописных работ в категории «Станковое искусство» награжден Евгений Гололобов. В номинации «Произведения монументального искусства» за изготовление арт-объектов и скульптурных композиций «Диалог» и «Лесная сказка» премия присуждена Антону Фокину.

В номинации «Исполнительское мастерство в концертных программах самодеятельных творческих коллективов» поощрен «Сюрприз» филиала №1 детской школы искусств Сердобского района, который на торжественном мероприятии представляла преподаватель Ольга Ощаповская.

В категории «Театральное искусство» отмечен театр юного зрителя за спектакль «Юконский ворон». Награду получил директор Александр Минаев.

Коллектив «Росток», возглавляемый Еленой Ивановой, удостоен премии в номинации «Театральные постановки самодеятельных театров и студий» за создание литературно-музыкальной композиции «Пенза, моя вдохновительница».

За реализацию программ и проектов по продвижению социально значимой информации и чтения премию получила ведущий библиотекарь кузнецкой центральной городской библиотеки имени А.Н. Радищева Лейла Рахмятуллина.

За сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Пензенской области, а именно — за проект «Непостижимый Репин», поощрен творческий коллектив картинной галереи имени К.А. Савицкого во главе с директором Кириллом Застрожным.

В номинации «О главном» за освещение результатов реализации национальных проектов премией отмечен ведущий информационно-аналитической программы «Наши новости» ТРК «Наш Дом» Павел Лютов.

«Открытием года» названа корреспондент ГТРК «Пенза» Ангелина Баткаева.

В номинации «Редакция года» премии удостоен коллектив АО «Издательский дом «Кузнецкий рабочий» во главе с директором Мариной Макаричевой.

В категории «Золотое перо» за цикл публикаций награждена ответственный секретарь ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» Лариса Гулина.