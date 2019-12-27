В Пензе прошел торжественный предновогодний прием Общество

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Торжественный предновогодний прием состоялся в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 27 декабря.

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Обращаясь к гостям, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что стало доброй традицией собираться в стенах учреждения и подводить итоги уходящего года.

«Сегодня в этом зале нет случайных людей», — подчеркнул глава региона, добавив, что на праздничное мероприятие приглашены ветераны, руководители предприятий, представители различных отраслей, а также молодежь, добившаяся успехов в учебе, творчестве и спорте.

Иван Белозерцев поблагодарил присутствующих за проделанную работу.

«2019 год, уходящий год, был непростым. У нас было немало проблем, но все-таки ярких, запоминающихся событий было значительно больше», — отметил он.

Губернатор напомнил также, что 2020-й объявлен Годом памяти и славы.

«Искренне желаю, чтобы новый год у всех прошел с хорошим настроением», — сказал глава региона.

В ходе вечера вниманию гостей была представлена концертная программа, участие в которой наряду с профессиональными артистами приняли детские коллективы.