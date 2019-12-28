В «Арбековской заставе» сдали школу и дорогу, построенные в рамках проекта «Жилье» Общество

Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. Здание школы на 800 мест и дорога, построенные в 6-м микрорайоне Арбеково города Пензы в рамках реализации федерального проекта «Жилье», сданы в эксплуатацию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минстроя Пензенской области.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В 2019 году из федерального бюджета на софинансирование строительства данных объектов региону была предоставлена субсидия в размере 358,4 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что новая школа поможет закрыть потребность в учебных местах на территории жилого комплекса «Арбековская застава».

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Строительство автодороги позволит в дальнейшем связать застройку 6-го микрорайона Арбеково с федеральной трассой М5 и обеспечит свободный проезд к многоквартирным жилым домам и объектам социальной инфраструктуры», — сказали в министерстве.