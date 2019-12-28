Иван Белозерцев опубликовал в соцсети предновогоднее фото с супругой Общество

Пенза, 29 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram фотографию с женой.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новогоднее, семейное. С супругой», — подписал он снимок, сопроводив его хештегами #семья, #скороновыйгод и #семьянаштыл.

Предположительно, фотография сделана в середине текущей недели около Большого театра в Москве, где 26 декабря состоялся торжественный вечер по случаю Нового года, на который были приглашены члены правительства России, депутаты Госдумы, сенаторы, руководители политических партий, губернаторы, представители судебной власти, ученые, спортсмены, деятели культуры, военные, главы традиционных конфессий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций. Мероприятие посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Вниманию гостей были представлены одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты».

Иван Белозерцев нечасто появляется на публике с супругой. Как правило, на официальных мероприятиях, в том числе призванных пропагандировать семейные ценности, он находится в сопровождении сотрудников областного правительства и других чиновников.

Также губернатор редко размещает совместные снимки с женой в соцсетях, а при их публикации отдает предпочтение тем, которые сделаны в свободное от работы время. Так, в Instagram можно увидеть фотографии из отпуска в Кабардино-Балкарии и в ходе визита режиссера Никиты Михалкова в Пензу в 2018 году.