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В Пензенской области введен режим повышенной готовности

09:19 | 30.12.2019 | Общество

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Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) с понедельника, 30 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области введен режим повышенной готовности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основанием введения режима повышенной готовности считать высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период выходных и праздничных дней», — говорится в тексте документа.

В нем уточняется, что данный режим будет действовать на территории региона по 20 января.

Координация деятельности органов управления, сил ПТП РСЧС и ее звеньев возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области.

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