EN
21:12:17 Понедельник, 30 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 31 декабря ожидается снегопад

13:57 | 30.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Снегопад с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Пензенской области в предстоящий вторник, 31 декабря. Такие данные размещены на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области 31 декабря ожидается снегопад. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ухудшение погодных условий стало одной из главных тем совещания, состоявшегося в администрации Пензы.

В ходе него вице-мэр Магомед Агамагомедов нацелил руководителей соответствующих ведомств и предприятий на своевременную подготовку к изменению ситуации.

Он поручил обеспечить оперативную очистку дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта, а также их обработку противогололедными материалами.

«Особое внимание уделите местам проведения культурно-массовых мероприятий, пешеходным зонам, парковкам. Праздничные дни для нас — период усиленной работы. Мы должны обеспечить комфортное передвижение граждан по городу», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, контролировать уборку снега в Пензе в период новогодних праздников будет в том числе глава администрации города Андрей Лузгин.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе по случаю 15-летия «Олимпийского» пройдет день открытых дверей Жительница Пензы лишилась около 200 тыс. рублей после установки мобильного приложения
Иван Белозерцев опубликовал в соцсети предновогоднее фото с супругой В Кузнецке организована доследственная проверка по факту гибели женщины и ее сына
Пенсионерка из Пензы стала жертвой мошенничества при покупке квартиры В Пензенскую область поступило 17 новых школьных автобусов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама