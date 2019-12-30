В Пензенской области 31 декабря ожидается снегопад Общество

Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Снегопад с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Пензенской области в предстоящий вторник, 31 декабря. Такие данные размещены на сайте главного управления МЧС России по региону.

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Ухудшение погодных условий стало одной из главных тем совещания, состоявшегося в администрации Пензы.

В ходе него вице-мэр Магомед Агамагомедов нацелил руководителей соответствующих ведомств и предприятий на своевременную подготовку к изменению ситуации.

Он поручил обеспечить оперативную очистку дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта, а также их обработку противогололедными материалами.

«Особое внимание уделите местам проведения культурно-массовых мероприятий, пешеходным зонам, парковкам. Праздничные дни для нас — период усиленной работы. Мы должны обеспечить комфортное передвижение граждан по городу», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, контролировать уборку снега в Пензе в период новогодних праздников будет в том числе глава администрации города Андрей Лузгин.