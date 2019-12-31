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В Пензе на улице Суворова недалеко от «Глобуса» запретят остановку транспорта

11:02 | 31.12.2019 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2019. PenzaNews. Знаки, запрещающие остановку транспорта и информирующие автомобилистов о работе эвакуатора, будут установлены вблизи здания №184 на улице Суворова в Пензе в январе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе на улице Суворова недалеко от «Глобуса» запретят остановку транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как показали проведенные проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства на вышеуказанном объекте улично-дорожной сети создают препятствия для проезда иного автотранспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и создавая предпосылки к совершению ДТП», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что при сильных снегопадах также возникают сложности с очисткой дорог.

«Несмотря на неоднократные обращения к собственникам транспортных средств с просьбой убрать машины с улиц, отклика на данные призывы нет», — отметили в администрации города.

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