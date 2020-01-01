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Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Новым годом

13:10 | 31.12.2019 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Новым годом.

Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Новым годом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уходящий год был наполнен яркими политическими событиями, плодотворной созидательной работой. На основе реализации национальных проектов обеспечено динамичное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и транспорта, социальной сферы, здравоохранения. Мы добились больших успехов в науке, образовании и культуре, а спортсмены порадовали блестящими победами. Спасибо вам, дорогие земляки, за добросовестный труд, верность и преданность родному краю», — сказал глава региона.

Он напомнил, что 2020-й объявлен в России Годом памяти и славы.

«Благодаря бессмертному подвигу воинов Великой Отечественной и героических тружеников фронтового тыла мы можем сегодня собраться за одним столом с друзьями и близкими, отметить этот прекрасный праздник в свободной и мирной России», — отметил руководитель субъекта федерации.

Иван Белозерцев выразил надежду на то, что наступающий год принесет жителям Пензенской области много светлых и радостных дней, удачу в делах и начинаниях, станет временем новых побед и свершений.

«Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения самых заветных желаний, праздничного настроения!» — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

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