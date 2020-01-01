Андрей Лузгин поздравил жителей Пензы с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил жителей города с Новым годом.

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«По доброй традиции в эти дни мы собираемся в кругу близких, родных и друзей, подводим итоги и желаем друг другу крепкого здоровья, удачи и счастья. Для Пензы этот год стал важным с точки зрения реализации значимых проектов. Благодаря федеральной и региональной поддержке дороги в городе стали более комфортными, а дворы — уютнее. Новый облик приобрели популярные места отдыха — площадь Ленина, набережная реки Суры. На очереди — фонтан и одноименная площадь», — сказал он.

Мэр добавил, что есть планы по благоустройству скверов, строительству образовательных организаций, развитию отдаленных районов Пензы.

«Мы будем работать, не снижая темпов, и искренне надеемся на вашу заинтересованность в общем результате, потому что даже самые маленькие добрые дела важны для благополучия нашего общего дома — нашего любимого города», — отметил Андрей Лузгин.

Он напомнил, что предстоящий 2020 год будет особым.

«Вместе со всей страной мы отметим 75-летие Великой Победы. Это 75 лет гордости за мужество великого народа. Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить этот подвиг», — подчеркнул глава администрации города.

«Дорогие друзья! Пусть каждый новый день будет наполнен энергией мира и добра, станет плодотворным в работе и счастливым в личной жизни, порадует успехами в развитии Пензы! От всей души желаю вам добра и благополучия!» — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.