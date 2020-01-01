EN
17:11:27 Среда, 1 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе предприниматель передал детям дом из-за долга по алиментам почти в 800 тыс. рублей

16:17 | 01.01.2020 | Общество

Печать

Пенза, 1 января 2020. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, накопивший за несколько лет задолженность по алиментам на содержание сына и дочери от первого брака в сумме 780 тыс. рублей, передал им право собственности на дом и земельный участок, чтобы снять ограничения, наложенные судебными приставами. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФССП России по Пензенской области.

В Пензе предприниматель передал детям дом из-за долга по алиментам почти в 800 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что погасить задолженность таким способом мужчину побудило ограничение в специальном праве на управление автомобилем, а также отсутствие законной возможности выехать за рубеж.

«Вторую супругу такое положение дел не устраивало», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что на семейном совете было принято решение расстаться с недвижимостью в счет оплаты долга.

Загрузка...
Читайте также
В Сердобске грабитель вынес из магазина бутылку водки, шоколад и банку мидий В Пензе на бизнесмена завели дело из-за невыплаты зарплаты
В Пензе мужчина перечислил мошеннику более 230 тыс. рублей В Пензенской области утверждена программа по обеспечению защиты прав потребителей
Павел Прохоренков назначен генпродюсером ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» В Заводском районе Пензы ночью произошел пожар
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама