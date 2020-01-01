В Пензе предприниматель передал детям дом из-за долга по алиментам почти в 800 тыс. рублей Общество

Пенза, 1 января 2020. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, накопивший за несколько лет задолженность по алиментам на содержание сына и дочери от первого брака в сумме 780 тыс. рублей, передал им право собственности на дом и земельный участок, чтобы снять ограничения, наложенные судебными приставами. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФССП России по Пензенской области.

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В нем уточняется, что погасить задолженность таким способом мужчину побудило ограничение в специальном праве на управление автомобилем, а также отсутствие законной возможности выехать за рубеж.

«Вторую супругу такое положение дел не устраивало», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что на семейном совете было принято решение расстаться с недвижимостью в счет оплаты долга.