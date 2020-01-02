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В Пензе обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения на участке трассы М5 «Урал»

09:55 | 02.01.2020 | Общество

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Пенза, 2 января 2020. PenzaNews. Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения на участке федеральной автодороги М5 «Урал» в районе сел Малый Труев и Евлашево Пензенской области стал главной темой рабочей встречи, которую губернатор Иван Белозерцев провел в правительстве региона.

В Пензе обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения на участке трассы М5 «Урал»

Фото: Pnzreg.ru

В ней приняли участие начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов, глава ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Сергей Логунов и руководитель регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин.

Иван Белозерцев проинформировал собравшихся, что к нему через соцсеть Instagram обратились жители Кузнецкого района с просьбой обеспечить безопасность водителей, пассажиров и пешеходов на аварийном участке.

«Мы должны сделать все, чтобы граждане перестали гибнуть на дорогах», — подчеркнул губернатор.

Как сообщил Сергей Логунов, на данном перекрестке планируется обустройство искусственной неровности — так называемого «лежачего полицейского» — и укладка шумовой полосы.

По его словам, эти меры призваны заставить водителей снизить скорость своего транспортного средства и убедиться в отсутствии помех на дороге.

Глава региона указал на необходимость содействия в проведении работ со стороны ГИБДД, а также рассмотрения возможности установки дополнительных дорожных знаков.

Руководитель ФКУ «Большая Волга» уточнил, что старт работ на участке трассы в районе сел Малый Труев и Евлашево запланирован на весну, сообщает пресс-служба облправительства.

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