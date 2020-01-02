В Пензенской области суд не стал наказывать скрывшегося с места ДТП автомобилиста Общество

Пенза, 2 января 2020. PenzaNews. Нижнеломовский районный суд Пензенской области не стал наказывать 40-летнего водителя, который осенью 2019 года совершил дорожно-транспортное происшествие на одной из улиц Нижнего Ломова, после чего скрылся.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» представитель суда, мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21093» и двигаясь задним ходом, допустил наезд на стоящее транспортное средство, однако не стал дожидаться сотрудников ГИБДД и уехал.

«В отношении нарушителя инспектором ДПС был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», и направлен в суд для рассмотрения. В ходе судебного заседания мужчина свою вину в совершении правонарушения признал, при этом пояснил, что ДТП произошло ввиду того, что он перепутал передачи в автомашине. По словам водителя, место столкновения он оставил лишь потому, что у него на утреннее время была назначена медицинская процедура, жизненно необходимая ввиду имеющегося заболевания, несвоевременное проведение которой могло привести к его смерти», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что указанное обстоятельство нашло свое подтверждение представленными в суд документами из медцентра.

«В итоге производство по делу об оставлении места ДТП было прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, так как лицо действовало в состоянии крайней необходимости», — пояснил представитель суда.