Ушла из жизни Галина Казанцева Общество

Пенза, 2 января 2020. PenzaNews. Заслуженный учитель школы РСФСР, ветеран педагогического труда, почетный гражданин города Пензы Галина Казанцева скончалась на 91-м году жизни 31 декабря.

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Работе в сфере образования она посвятила почти полвека. Свою трудовую деятельность начала в 1953 году учителем русского языка и литературы в средней школе №41.

С 1975 по 1982 годы была заведующей городским отделом народного образования, в 1982 году назначена заместителем председателя горисполкома.

Под руководством Галины Казанцевой в Пензе построено пять школ на более чем 7 тыс. мест, созданы производственные классы.

В период ее работы наблюдался пик расцвета дошкольного образования. Большинство учреждений имело хорошо оборудованные и благоустроенные детские площадки, новую мебель, игрушки, в пяти детсадах были плавательные бассейны.

К 1980 году в Пензе действовали три дома пионеров, детский парк «Спутник», станции юных техников и туристов, четыре детские и юношеские школы. Начал работу лагерь «Приморский» на берегу Черного моря под Новороссийском.

За свою деятельность Галина Казанцева награждена орденом Трудового Красного Знамени, Орденом дружбы народов, тремя орденами «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения».

Прощание с Галиной Казанцевой пройдет в ритуальном зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в субботу, 4 января, с 13.00 до 14.00.

Похоронена она будет на Ахунском кладбище.