За первые сутки нового года в Пензенской области произошло 11 пожаров Общество

Пенза, 2 января 2020. PenzaNews. Одиннадцать пожаров, в которых два человека погибли, произошло на территории Пензенской области за первые сутки 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

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По ее словам, 1 января в 00.25 поступило сообщение о пожаре в деревне Чеботаевка Колышлейского района.

«Сгорела кровля деревянного жилого дома площадью 88 кв. метров, выгорело внутри. В тушении были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники. Обнаружен погибшим мужчина 1959 года рождения», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в 11.20 поступила информация о пожаре в срубовом доме, расположенном в селе Новый Мачим Шемышейского района.

«Выгорело внутри дома площадью 70 кв. метров, сгорела кровля. На тушение привлекались пять человек личного состава, в том числе добровольцы, и три единицы техники. Хозяин дома — мужчина 1962 года рождения — найден погибшим», — уточнила Анна Шупилова.

Кроме того, она сообщила, что в новогоднюю ночь на 4 этаже многоквартирного дома на проспекте Победы в Пензе выгорела комната на площади 15 кв. метров, в результате чего были эвакуированы девять человек.

«Пострадавших нет. На тушение пожара привлекались 22 человека личного состава и четыре единицы техники», — сказала представитель МЧС.