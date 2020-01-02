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Пензенская полиция подвела итоги работы по охране общественного порядка в новогоднюю ночь

15:23 | 02.01.2020 | Общество

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Пенза, 2 января 2020. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области подвело итоги работы по охране общественного порядка в новогоднюю ночь.

Пензенская полиция подвела итоги работы по охране общественного порядка в новогоднюю ночь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пресс-службы ведомства, в массовых мероприятиях на территории региона приняли участие свыше 40 тыс. человек. Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий в период их проведения допущено не было.

Безопасность граждан обеспечивали 629 сотрудников полиции и Росгвардии, а также более 350 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.

За дежурные сутки зарегистрировано 19 сообщений криминального характера. Произошло одно ДТП, в котором погиб человек. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 14 водителей.

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