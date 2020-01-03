В Пензенской области на Рождество будут дежурить более 300 полицейских Общество

Пенза, 3 января 2020. PenzaNews. Более 300 полицейских, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества будут обеспечивать безопасность граждан в Пензенской области в ночь на вторник, 7 января, когда православные христиане встретят Рождество. Об этом сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

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Он призвал пензенцев во время праздничных и выходных дней соблюдать меры безопасности при использовании пиротехнических изделий, особенно это касается несовершеннолетних.

Также Анатолий Трыханов рекомендовал гражданам ограничить употребление спиртных напитков, чтобы не стать жертвой преступлений либо самим не совершить их, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.