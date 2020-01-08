В Пензе полицейские провели антинаркотический рейд по ночным клубам Общество

Пенза, 8 января 2020. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России провели профилактический рейд по восьми ночным клубам и развлекательным заведениям Пензы.

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Они напомнили администраторам, как действовать при выявлении фактов незаконного оборота и употребления наркотиков, а также при появлении лиц, находящихся под воздействием запрещенных веществ.

Особый акцент сотрудники правоохранительных органов сделали на том, что о таких случаях следует сообщать в полицию незамедлительно.

Кроме того, стражи порядка разъяснили охранникам, как можно выявить людей, употребивших наркотические и психотропные вещества, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.